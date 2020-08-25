أضرار مشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشف باحثون من جامعة ساسكس أنه عندما تستحوذ مهمة جذابة على الحواس، مثل مشاهدة التلفزيون، لن نكون قادرين على ضبط كمية الطعام أو الشراب الإضافي الذي تستهلكه.

واختبر الفريق 120 مشاركا في الدراسة، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وقال البروفيسور مارتن يومانس من كلية علم النفس بجامعة ساسكس: "تشير دراستنا إلى أنه إذا كنت تأكل أو تشرب وانت مشتت الانتباه، فمن غير المرجح أن تكون قادرا على معرفة إذا وصلت للشبع.

ومن المرجح أن تستمر في تناول الوجبات الخفيفة أكثر مما لو كنت تأكل أثناء القيام بشيء أقل جاذبية، وهذا أمر مهم لأي شخص يريد الحفاظ على وزن صحي.

ويتأثر الشعور بالشبع بتركيب الطعام ومظهره، كما بعتمد الشعور بالشبع يعتمد على مقدار المعلومات الحسية التي تعالجها أدمغتنا في ذلك الوقت".