بالفيديو.. ظافر العابدين ينتقد الخطوط الجوية التونسية.. "حان وقت التغيير"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتقد الفنان التونسي، ظافر العابدين، بشكل حاد، الخطوط الجوية التونسية، اليوم، معربا عن استيائه من الحالة التي وصلت إليها، من وجهة نظره.

وشارك العابدين مقطعا مصورا عبر حسابه على موقع "فيسبوك" قال إنه كان مترددا من نشره، وعلق قائلا: "بصفتي تونسيا فخورا ببلدي، أشعر أن حالة الخطوط الجوية لا تمثل ما تعنيه تونس ومن هو الشعب التونسي، بلدنا يستحق أفضل بكثير من هذا".

وأردف: "كنت مترددا في نشر هذا المقطع لأنني اعتقدت أن الأمور قد تتغير وشعرت بمسؤولية حماية بلدي وسمعتها، لكن بعد الإنكار المستمر للطيران التونسي والاستخفاف المستمر بالرأي العام، قررت مشاركة هذا الفيديو، لأن أفضل طريقة لمحاربة هذا العجز والفساد هي كشف الحقيقة".

وواصل الممثل التونسي الشهير: "حان وقت التغيير، نستحق خيرا من هذا تطوير الخطوط الجوية التونسية".