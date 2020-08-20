"آبل".. أول شركة أمريكية بقيمة 2 تريليون دولار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصبحت شركة "أبل" العملاقة للتكنولوجيا الشركة الأمريكية الأولى التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار في سوق الأسهم.

يأتي ذلك بعدما أصبحت الشركة ذاتها قبل عامين الأولى في العالم التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.

وبلغ سعر سهمها 467.77 دولاراً في منتصف التعاملات الصباحية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، لترتفع إلى علامة 2 تريليون دولار.

الشركة الأخرى الوحيدة التي وصلت إلى مستوى 2 تريليون دولار كانت "أرامكو" السعودية المدعومة من الدولة بعدما أدرجت أسهمها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ولكن قيمة شركة النفط العملاقة تراجعت مرة أخرى إلى 1.8 تريليون دولار منذ ذلك الحين، وتجاوزتها شركة "آبل" لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم في نهاية يوليو الماضي.