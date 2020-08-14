أسباب تورم القدمين في الطقس الحار

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

ترتبط بعض التغيرات الفسيولوجية بارتفاع درجات الحرارة كالتعرق والصداع والجفاف.

إلا أن البعض يعاني من تورم خفيف في القدمين واليدين عند ارتفاع درجات الحرارة، وهو أمر أكثر شيوعا لدى الإناث.

وقد يحدث التورم عندما يزداد تدفق الدم إلى الجلد، حيث ينتقل الدم إلى الأنسجة مسبباً التورم، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ويقل التورم كلما زاد تأقلم الجسم مع درجات الحرارة.

وهناك العديد من الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لتهدئة تورم اليدين والقدمين:

- نقع القدمين في ماء بارد.

- شرب الماء.

- الابتعاد عن ارتداء الأحذية الضيقة.

- رفع القدمين للأعلى عند الحاجة.

- القيام ببعض تمارين الساق البسيطة، أو المشي بضع دقائق.