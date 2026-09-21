تأكل "شاي وبسكويت" فقط .. مرض نادر يحوّل حياة شابة بريطانية إلى جحيم

تعاني شابة بريطانية من منطقة "بينفليت" في مقاطعة "إسيكس" شرق ، من حالة صحية نادرة تتسبب لها عند تناول الطعام بانتفاخ وتورم شديدين، مما كان يمنحها مظهراً يوحي بأنها حامل.

وأُجبرت ليا سميث، البالغة من العمر 29 عاماً، بسبب تلك الحالة على التخلي عن الطعام بكل أصنافه، وأن تعيش حياتها مقتصرة على تناول الشاي والبسكويت فقط، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

ووصفت ليا حالتها قائلة إنها كانت تعاني من نوبات مرضية حادة، إذ كانت تتقيأ طعاماً غير مهضوم ظل عالقاً في معدتها لأيام، مما أدى في أسوأ مراحل حالتها إلى فقدانها نحو 38 كيلوغراماً من وزنها خلال 10 أسابيع.

وعانت ليا لمدة عام قبل تشخيص إصابتها بـ "خزل المعدة" (شلل المعدة)؛ وهي حالة تُصاب فيها الأعصاب المسؤولة عن إعطاء إشارة للمعدة لتفريغ محتوياتها بالشلل، مما يجعلها عاجزة عن نقل الطعام إلى الأمعاء. ونظراً لشدة حالتها، تم تركيب قسطرة "هيكمان" في صدرها لتوصيل المحلول الغذائي إليها.

ووجدت ليا نفسها مجبرة على ارتدائه لمدة 12 ساعة يومياً، على مدار 5 أيام في الأسبوع. واضطرت إلى التقاعد لأسباب صحية من عملها كموظفة استقبال في قسم الطوارئ والحوادث في "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" (NHS).

وأُخبرت ليا بأن الشاي والبسكويت هما الصنفان الوحيدان اللذان يمكنها تحملهما الآن. كما ذكرت أنها لم تعد تتذكر مذاق الطعام، لكنها لا تزال تحب الطهي.

وتقول ليا: "الأشياء الوحيدة التي يمكنني تناولها فعلياً هي الشاي، والقهوة بالحليب الخالي من اللاكتوز، وأحياناً طبقة الكريمة الموجودة داخل بسكويت الكاسترد".

وتضيف: "بالنسبة لي، لم يعد التوقف عن تناول الطعام أمراً غريباً، إذ أدرك جيداً المضاعفات المترتبة على ذلك، ومع ذلك فأنا في الواقع أستمتع بالطهي".

وتتابع: "في الواقع، أنا لا أفتقد تناول أطعمتي المفضلة، إذ لم أعد أتذكر مذاقها؛ فقد باتت حياتي الآن تتمحور حول مواعيد توصيل وفصل نظام التغذية الوريدية الشاملة".

وعن وضعها الصحي قالت: "وُضعتُ على الجهاز لأن الأطباء أخبروني بأنني كنتُ أواجه خطر الموت جوعاً. أستطيع القول إن الأمر أثر على حياتي في البداية، إذ لم يكن الأصدقاء يدركون تماماً ما يريحني".

واستدركت قائلة: "مع ذلك، ما زلتُ أشارك في الوجبات العائلية، فمجرد عدم تناولي للطعام لا يعني أنني لا أستطيع الاستمتاع بالتواصل الاجتماعي المصاحب لتلك اللقاءات".

وذكرت ليا أنها تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي منذ أن كانت مراهقة، إلا أن حالتها ازدادت سوءاً تدريجياً، حتى وجدت نفسها فجأة في شهر يونيو 2023 عاجزة عن تناول الطعام.

