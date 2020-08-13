ألعاب الفيديو تساعد في محو الأمية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة جديدة إلى أن ألعاب الفيديو يمكن أن تساعد في محو الأمية وتشجيع الإبداع لدى الشباب.

ويمكن أن يساعد الاهتمام بالألعاب في تشجيع الشباب على القراءة عن طريق إثارة الاهتمام بموضوع معين، كما أن الاهتمام بلعبة معينة يدفع المهتمين فيها لقراءة آراء غيرهم وما يكتبونه في مدوناتهم وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وكشفت الدراسة التي أجراها الصندوق الوطني لمحو الأمية في بريطانيا أن الشباب يرون أيضًا أن الألعاب توفر طريقا للقراءة وطريقة لتعزيز الثقة في مهارات القراءة لديهم.