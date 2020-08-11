أطباء بريطانيون يحذرون من استخدام معقم اليدين في الشمس

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أصدر أطباء بريطانيون تحذيراً بشأن استخدام معقم اليدين في الشمس، ففي بعض الحالات يمكن أن يتفاعل جل اليدين الذي يحتوي على الكحول مع ضوء الشمس، مما يؤدي إلى حروق وبثور مؤلمة، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وحذر خبراء من أن استخدام جل اليدين الذي يحتوي على الكحول قد يتسبب في تلف البشرة.

وإلى الآن، يعد سبب التفاعل غير مفهوم تماما، إلا أن جل اليدين الذي يحتوي على الكحول يمكن أن يؤي إلى تفاقم الأكزيما عند التعرض للشمس.

وينصح الأطباء باستخدام الصابون والماء في غسل اليدين، لأصحاب البشرة الحساسة.