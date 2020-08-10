فيس بوك تنافس "تيك توك" بـ "Reels"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلقت شركة فيس بوك الأمريكية خاصية "Reels" الجديدة عبر منصة "إنستجرام"، وهي خدمة شبيهة جدا بتطبيق "تيك تيوك".

وتتيح Reels نشر تسجيلات مصورة وتشاركها لعرضها على مستخدمين لا يقتصر نطاقهم على دائرة الأصدقاء والمتابعين، ما يوفر للجميع فرصة أن يصبح صانع محتوى على إنستجرام وإيصال منشوراتهم إلى جماهير جديدة على الساحة العالمية"، وفق ما أعلنت الشركة الأمريكية في بيان.

وبعد تجربة هذه الخاصية منذ نوفمبر في البرازيل، وبعدها في فرنسا وألمانيا منذ يونيو، يبدأ العمل بهذا النسق الجديد الأربعاء في 50 بلدا من الولايات المتحدة إلى أستراليا مرورا ببريطانيا والهند واليابان.

وسيجد مستخدمو "إنستجرام" علامة تبويب جديدة تتيح لهم إضافة تأثيرات بصرية للواقع المعزز وموسيقى مع التنقل بين الفيديوهات القصيرة الممتدة على 15 ثانية والمسجلة عبر الهاتف الذكي.

ووفق ما ذكر موقع "cnbcarabia"، قال مدير المنتجات في "إنستجرام"، فيشال شاه: "لم نكن أول من ابتكر شريط الأحداث، ولم نكن أول من أنشأ نسق القصص Stories ولسنا بطبيعة الحال أول من ينشئ فيديوهات قصيرة الأمد".

وتتنافس الشبكات الاجتماعية على كسب اهتمام المستخدمين وزيادة المدة التي يمضونها. ويعتمد نموذجها الاقتصادي على البيانات الشخصية التي تقوم على إعداد ملفات للمستهلكين وبيع إعلانات محددة الأهداف على نطاق واسع.

وقد حقق تطبيق TikTok جماهيرية كبيرة في الأشهر الأخيرة خصوصا في مرحلة الحجر المنزلي لمكافحة وباء كوفيد-19، وتخطى عتبة مليار مستخدم مضاهيا بذلك إنستجرام.

غير أن التطبيق المملوك لمجموعة صينية بات في صلب التوترات التجارية والسياسية بين الولايات المتحدة والصين، في ظل اتهامات غير مثبتة توجهها إليها واشنطن بالتجسس على المستخدمين لحساب بكين.

ولوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة في حال عدم إنجاز صفقة بيعها لشركة أميركية بحلول 15 سبتمبر.