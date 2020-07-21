نصائح لسفر آمن في ظل كوفيد-19

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع "ديلي ميل" البريطانية مجموعة للنصائح للحفاظ على الصحة في ظل انتشار "كوفيد-19"، وذكرت الصحفية ضرورة اصطحاب أكثر من كمامة للوجه لأن المسافر قد يضطر لتبديلها أثناء الرحلة.

كما أن اصطحاب مطهر اليدين أمر أساسي للسفر هذا العام، حيث تسمح معظم المطارات باصطحاب العبوات التي لا تحوي على أكثر من 100 مل.

كما تعد المناديل المعقمة المضادة للبكتيريا بديلا عمليا لمطهرات اليدين السائلة.

وينصح باصطحاب وجبات الطعام الخفيفة وقوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة، حيث امتنعت معظم شركات الطيران عن تقديم الطعام خلال الرحلة.

وقد يكون تسجيل الوصول عبر الإنترنت أو باستخدام تطبيق شركة الطيران الطريقة الأكثر فاعلية لتجنب طوابير المطار وتقليل الاتصال بالآخرين.

وذكر الموقع ضرورة غسل وتعقيم اليدين باستمرار، وتجنب لمس الأسطح طول الوقت.

ومن المهم الانتباه إلى الإعلانات عند البوابة حيث تتغير ترتيبات الصعود إلى الطائرة، بحسب شركة الطيران، وتقوم شركات الطيران باختبار طرق جديدة لإيصال الركاب إلى الطائرات في مجموعات صغيرة لتقليص أعدادهم في الممرات.