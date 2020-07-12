نتيحة فحص "كورونا" سلبية تكشف إصابة سيدة بريطانية بالسرطان

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

دفع السعال المستمر سيدة بريطانية تبلغ من العمر 25 للخضوع لفحص الكشف عن فيروس كورونا، ظنا منها أنها مصابة بالفيروس.

إلا أن النتائج السلبية دفعتها لإجراء مزيد من التحقيقات حول الموضوع، حيث أكدت صور الأشعة المقطعية أن سرطان الثدي الذي شفيت منه الذي شفيت منه في عام 2018، قد عاد إلا أن الخلايا السرطانية انتقلت إلى الوركين والعمود الفقري والكبد والرئتين وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ويتوقع الأطباء أن تعيش السيدة من 5 لـ8 أشهر دون علاج، وقد تعيش لمدة 5 سنوات مع العلاج المستهدف.