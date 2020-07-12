يقدم استقالته على "تيك توك" ويصبح نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أقدم رجل بريطاني على تصوير نفسه وهو يقدم الاستقالة لمديرته في الشركة التي يعمل بها ونشر المقطع على تطبيق “تيك توك”، وفقا لما جاء في موقع “ميرور” البريطاني.

ويظهر الشاب البالغ من العمر 31 عاما، وهو ينعت أسلوب مديرته الذي يقلل من شأن الآخرين بالوضيع، واصفا إياها بالمدير السيئ حيث تسببت ببكاء إحدى الموظفات في وقت سابق ما دفعها أيضا لتقديم الاستقالة.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير، محققا مشاهدات وصلت إلى 11 مليون مشاهدة، كما حظي بدعم وتشجيع متابعيه الذين وصفوه بنجم مواقع التواصل الاجتماعي.

ويخطط الشاب لأن يبدأ عمله كمتحدث تحفيزي، ليساعد الناس على استعادة قوتهم وتحقيق النجاح.