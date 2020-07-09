"لينكد إن" يضيف ميزة جديدة للمستخدمين

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أطلقت منصة "لينكد إن" العالمية للأعمال والتوظيف، كيزة جديدة تسمح للمستخدمين بتحميل مقاطع صوتية قصيرة تصل مدتها إلى 10 ثوان تسمح بتسجيل الطريقة الصحيحة لنطق الأسماء، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتهدف الميزة لوضع حد للأسماء التي يتم نطقها بشكل خاطئ، حيث سيتم تحمليها فس ملف التعرف الشخصي الخاص بالمستخدمين،وتشغيلها من مستخدمين آخرين.

وتتاح الخدمة في الوقت الحالي على أجهزة الهاتف بنظامي أندرويد وآي أو إس، إلا أنه يمكن تشغيلها من أي جهاز محمول أو ثابت.