بالصور.. "فندق من ذهب"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

افتتح في فيتنام أول فندق في العالم مطلي بالذهب عيار 24 من الخارج والداخل، ويتكلف النزيل 1000 دولار مقابل الإقامة لليلة واحدة في أحد الأجنحة.

ويقع فندق "دولسي جولدن هانوي"، على ضفة بحيرة "جيانغ فو" في العاصمة الفيتنامية هانوي. ويعد الفندق الذهبي الأول من نوعه في العالم الذي تغطى واجهته الخارجية بأوراق الذهب الحقيقي.

ويحتوي الفندق على "لوبي" مطلي بالذهب، وكذلك أثاث مطلي بالذهب، ومغسلة، وحوض استحمام، فضلا عن سلسلة من الزينة والإكسسوارات المغطاة بالذهب.

بدأت فيتنام ببنائه قبل 11 عاما.. وحددت تاريخا على أن تنجز بناءه قبل تنظيم سباق فورمولا وان عام 2020. ولطالما لفت الفندق الانتباه من العديد من المارة بعد إنشاء جزء منه مغطى ببلاط من الذهب الذي يسطع في شمس النهار، ويتألف من 25 طابقاً، و400 غرفة.

وتفخر الفنادق غالباً بأن غرفها مطلية بالذهب أو هناك قطع معينة فيها مثل مقابض الأبواب أو المحابس مغطاة باللون الذهبي، وهذا ليس جديداً في العالم، لكن تغطية واجهة الفندق الخارجية بأوراق الذهب هو ما يثير الإعجاب والدهشة، خاصة في بلد متواضع اقتصادياً مثل فيتنام.