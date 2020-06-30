هاتف "آيفون12 " الجديد بدون سماعات أذن وشاحن

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف تسريب معلومات جديد أن شركة «آبل» تعتزم إطلاق هاتف «آيفون 12» الجديد بدون تضمين شاحن أو سماعات أذن في العلبة الخاصة به كما كانت تفعل سابقاً، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



وستقوم الشركة ببيع الشاحن وسماعات الأذن بشكل منفصل بسبب زيادة تكاليف الإنتاج المتعلقة بالمكونات التي تدعم شبكة الجيل الخامس «جي 5».



ويقال إن هذا التغيير سيُطبَق على طرازات «آيفون 12» الأربعة الجديدة للشركة، المقرر إصدارها في أكتوبر من هذا العام، بالإضافة إلى ميزانية «آيفون إس إي» الجديدة، التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا العام.



وقد لا تحتوي علبة «آيفون 12» حتى على سماعات الأذن السلكية، والتي قد تدفع العملاء نحو شراء سماعات لا سلكية يبلغ سعرها حوالي 200 دولار.

وتأتي هذه المزاعم من محلل «آبل» الشهير والمقرَب من الشركة مينغ شي كيو.



وتدرك «آبل» الفوائد البيئية المتمثلة في السماح للعملاء بتحديد ما إذا كانوا يريدون شراء سماعات الأذن الخاصة بهم أو الشاحن حتى، مما قد يقلل من النفايات الإلكترونية.

