"لوريال" تتوقف عن استخدام كلمات "عنصرية" خاصة بلون البشرة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

"لوريال" تتوقف عن استخدام كلمات تشير عنصرية بلون الأعلنت العلامة التجارية الفرنسية لمستحضرات التجميل "لوريال" أنها ستزيل عبارة "أبيض" و "تبييض" من منتجاتها، لكنها ستواصل بيعها، ما دفع المستخدمين لمقاطعتها.

وقد أغضبت هذه الخطوة الناشطين الذين أجبروا أسماء تجارية كبيرة أخرى على سحب منتجات مماثلة من الرفوف بدلا من الكاتفاء بإجراْ تعديلات على العلبة.

ويقول المنتقدون إن الشركة قامت بهذه الخطوة حفاظا على صورتها لدعم الحركات المناهضة للعنصرية لأن المنتجات كانت لا تزال معروضة للبيع.