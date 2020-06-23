كيفية الحصول على النضج المثالي لثمرة الأفوكادو

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يعد الحصول على ثمرة أفوكادو ناضجة بطريقة صحيحة مهمة صعبة، فقد يختلف مقدار نضجها بين يوم آخر وبحسب ظروف تخزينها.

ويقول خبير طعام أن الاحتفاظ بثمرة الأفوكادو خارج البراد بحرارة الغرفة يسرع في نضجها، كما أن وضعها في كيس ورقي يعجل بالعملية أيضا نتيجة تجمع غاز الإيثيلين داخل الكيس.

كما تعد إضافة الموز داخل الكيس عاملاً مساعدا في تسريع نضج الثمرة، وفقا لما جاء في صحيفة "ميترو" البريطانية.

وبمجرد أن تنضج الخبة ينصح بالاحتفاظ بها في البراد لإيقاف عملية النضج.

وينصح بإضافة الليمون للقطعة بمجرد فتحها لمنع اسودادها.