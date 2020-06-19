3 عادات صحية تبعد الزهايمر

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة أن مزيجاً من الحياة الصحية، يتكون من النشاط البدني، وعدم التدخين، واتباع نظام غذائي عالي الجودة، يمكن أن يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

حيث قام باحثون من المركز الطبي بجامعة "Rush" بفحص بيانات ما يقرب من 3000 شخص، من دراستين طوليتين، يديرهما المعهد الوطني للشيخوخة، وفقاً لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووجدوا أن الأشخاص الذين اتبعوا سلوك حياة صحياً، كانت لديهم فرصة أقل بنسبة 60% للإصابة بمرض الزهايمر.

وأشار الباحثون، أيضاً، إلى ضرورة الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية، وأداء الأنشطة المعرفية كالشطرنج، والتي تحافظ على نشاط العقل.