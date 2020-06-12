الجسم يحرق 10٪ أقل من الدهون خلال الليل

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول العشاء في وقت متأخر من الليل يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ويعرض الأشخاص لخطر زيادة الوزن.

ووجد العلماء أن تناول الطعام قبل وقت قصير من النوم يجعل الجسم أقل قدرة على معالجة جميع العناصر الغذائية والغلوكوز، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ونتيجة لذلك، يحرق الناس نسبة دهون أقل بنسبة 10 في المائة إذا تناولوا الطعام في الساعة 10 مساء، مقارنةً بوجبة العشاء المسائية في الساعة 6 مساءً.

ودرس الباحثون 20 متطوعا، من النساء والرجال، لمعرفة كيف أثر وقت العشاء على الهضم طوال الليل.

وذهب المتطوعون جميعا إلى الفراش في الساعة 11 مساءً وتم تقييم عملية التمثيل الغذائي في أجسادهم طوال الليل في غرفة نوم مختبرية خاصة.

وقدمت أجهزة تتبع النشاط بيانات عن الأفراد أثناء إجراء أخذ عينات الدم كل ساعة طوال الليل.

وتم إجراء فحوصات الدهون في الجسم بتتبع معدل حرق الدهون، ووجدت الدراسة أن مستويات السكر في الدم كانت أعلى، وأن كمية الدهون المحروقة كانت أقل، إذا تناول الشخص العشاء قبل النوم بساعة واحدة فقط.