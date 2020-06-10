"أكثر فتى مشاغب في بريطانيا" اعتُقل 191 مرة قبل بلوغ الـ16 عاما

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشف موقع "The Sun" البريطاني في تقرير خاص قائمة ضمت 10 مشاغبين لم تبلغ أعمارهم الـ 18 عاما.

وتصدر التقرير الذي جاء بعنوان "حرية المعلومات" فتى بريطاني اعتقلته الشرطة 191 مرة قبل بلوغه السادسة عشرة من عمره وهو من مقاطعة نورثومبريا شمال شرقي إنكلترا، حتى بات يشتهر بلقب "أكثر فتى مشاغب في بريطانيا" تلاه فتى آخر يعيش في المنطقة نفسها وقد اعتقل هو الآخر 151 مرة قبل أن يتم الـ17 من عمره، وقد تسبب الثنائي في إزعاج كبير لشرطة المقاطعة وسجلت معظم الحوادث تحت عنوان "عنف في السلوك".

كما سجل التقرير اعتقال 4 فتيان بجنح متكررة أكثر من خمسين مرة، بينهم واحد اعتقلته الشرطة في سن الحادية عشرة، وأورد التقرير ، اعتقال مراهق 75 مرة وآخر 63 مرة في مقاطعة وست يوركشير للأسباب نفسها.