مستخدمو آي فون 11 يشتكون من شاشة خضراء بعد التحديث

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اشتكى عدد من مستخدمي أجهزة آي فون 11 من ظهور لون أخضر غريب على الشاشة بعد تحميل تحديث آي أو إس 13.5.1 الأخير.

وتشير غالبية الحالات إلى أن الشاشة تتحول إلى اللون الأخضر بعد فتح الجهاز أو عند تنشيط الوضع المظلم والليلي.

ولاحظ بعض المستخدمين أن الصبغة تختفي بعد مدة، لكنها تعود بشكل غير متوقع.

ويبدو أن المشكلة تصيب أجهزة آي فون 11 و11 برو و11 برو ماكس، وقد تكون مشكلة في البرامج يمكن إصلاحها عندما تقوم Apple بإصدار iOS 13.5.2.

ويظهر أن القاسم المشترك هو شاشات OLED.

وتشير "فوربس" إلى أن المشكلة قد تكون مزيجا من مشكلات البرامج والأجهزة مع شاشات OLED الخاطئة التي تتأثر بتغيير في تحديثات iOS الأخيرة.

ويعاني تحديث آبل آي أو إس من مشكلات منذ إصداره العام الماضي، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.