هل يمكن التقاط فيروس "كورونا" من مياه المسابح؟

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

مع قدوم فصل الصيف يتوجه العديد من الناس للمسابح من أجل التخفيف من وطأة درجات الحرارة والاستجمام، ومع إعادة فتح العديد من المسابح والشواطئ بعد إغلاقها في ظل الإجراءات المتبعة لمواجهة "كوفيد-19"، أكد الخبراء أنه لايوجد دليل على أن الفيروس ينتشر عبر المياه في حمامات السباحة (أو أحواض المياه الساخنة ، أو المنتجعات الصحية ، أو مناطق اللعب المائية) ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ويؤكد خبير الأمراض المعدية في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي في ولاية ماريلاند أميش أ. أدالجا، إذا كنت كانت السباحة في أحواض مياه تحتوي على الكلور، فإن خطر الإصابة بالفيروس أقل، وأضاف أن الفيروس التاجي لا يعيش في المياه المعالجة بالكلور، بحسب ما جاء في موقع "هيلث".

ويحذر الخبراء من أن خطر الإصابة يكون من التواجد في مسابح مزدحمة ترفع فرصة الإصابة نتيجة التعرض لرذاذ شخص مصاب، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة مثل غرفة تبديل الملابس ومقابض الأبواب.