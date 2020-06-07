آلام أسفل الظهر عند السُعال والأسباب المحتملة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعاني الكثيرون من مشاكل في الظهر وبخاصة الأشخاص الذين يمارسون الأعمال المكتبية والتي تتطلب منهم الجلوس لساعات طويلة.



إلا أن الكثيرين لايشعرون بهذه الآلام إلا عند القيام بحركة خاطئة أو حمل بعض الأوزان، كما أن البعض يشعرون بآلام في المنطقة السفلى من الظهر عند السعال.



وبحسب ما نشر موقع Natural News الأميركي، فهناك 4 أسباب محتملة لآلام أسفل الظهر المرافقة للسعال، والتي قد تكون بمثابة إنذار لصحة الظهر.



1-التضييق الشوكي: حيث تصبح المساحة داخل القناة العصبية ضيقة بشكل غير طبيعي، مما يشكل ضغطا أكبر على الحبل الشوكي.



قد يتسبب التضييق الشوكي أيضا في الشعور بألم وتشنج أو حتى بالتنميل في منطقة أسفل الظهر والساقين، ويمكن معالجته بالتمارين الرياضية الدائمة.



2-الشد العضلي: حيث تؤدي زيادة الضغط على منطقة الظهر أثناء نوبة السعال الشديدة للتعرض لإصابات مؤقتة يعرفها الأطباء باسم "الشد العضلي".



ويمكن معالجتها بوضع كمادات باردة للمساعدة في استشفاء العضلات.



3-سرطان الرئة: فعلى الرغم من قلة هذه الحالة الى أنه يتسبب بآلام أسفل الظهر، كما قد يكون مؤشرا لانتشار المرض إلى الأعضاء المجاورة.



4-انفتاق القرص: حيث يوجد مجموعة من الأقراص بين الفقرات والتي تعمل كوسادة للعمود الفقري على امتصاص الصدمات، وتآكل الفقرات قد يؤدي لإنزلاق تلك الأقراص.



الأمر الذي قد يؤدي للشعور بحالة من التنميل والألم والوخز أسفل منطقة الظهر.