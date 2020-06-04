بالصور.. مشفى اسباني يأخذ مصاب بـ "كورونا" بجولة على البحر قبل اتمام علاجه

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

استقبلت مستشفى ديل مار في برشلونة عدد كبير من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي. ومع ازدياد حالات الشفاء قررت المشفى أخذ بعض المتعافين من الفيروس، أو الذين اجتازو مرحلة الخطورة، بجولة خارجية للاستمتاع بمنظر البحر المواجه للمشفى والذي لا يحتاج سوى إلى عبور الشارع الذي يفصل بينهما.



وبحسب موقع "بي بي سي" الأخباري، فقد قامت المشفى باصطحاب إحدى السيدات اللواتي دخلن إلى العناية المركزة، على اثر كورونا، في 14 أبريل وخرجت، أمس، بجولة خارجية تحت أشعة الشمس لترى البحر والشاطئ الرملي، وهي على سرير المشفى، قبل أن تكمل رحلة شفائها في المشفى.



وبشار الى انه وللمرة الأولى منذ بداية شهر مارس، لم تبلغ إسبانيا عن حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا.