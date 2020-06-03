بالصور.. عبارات فلويد الأخيرة تحلق في سماء الولايات المتحدة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أصبحت العبارات الأخيرة للرجل الأميركي الأفريقي الأصل جورج فلويد والتي نطق بها قبل وفاته على يد أحد ضباط الشرطة في مينيابوليس، شعارات قوية للمتظاهرين في الولايات المتحدة الأميركية، والذين خرجوا للاحتجاج على العنصرية والتعامل الوحشي لرجال الشرطة في البلاد مع أصحاب البشرة السوداء.



ومع انتشار المظاهرات ضد وحشية الشرطة في جميع أنحاء البلاد والعالم، وجد الفنان المقيم في دالاس جيمي هولمز طريقة جديدة لتخليد صرخات فلويد وذلك بارسالها عبر سماء خمس مدن أميركية رئيسية. وذلك بحسب موقع "سي ان ان" لأخباري الأميركي.



وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شوهدت لافتات كتب عليها "أرجوك لا أستطيع التنفس"، و "إنهم سيقتلونني"، فوق سماء ديترويت ومدينة نيويورك. أما العبارات الثلاثة الأخرى، والتي حلقت عبر لوس أنجلوس وميامي ودالاس، فكانت "معدتي تؤلمني" و"رقبتي تؤلمني" و"كل شيء يؤلم"، وهي العبارات التي نطقها فلويد قبل وفاته، وسمعت في مقطع فيديو صوره أحد المارة وتم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.