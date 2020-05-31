تحديد هوية المرأة المجهولة ضمن مجموعة الرسومات الملكية البريطانية بعد 300 عام

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهر بحث جديد أن لوحة المرأة مجهولة الهوية منذ مئات السنين ضمن المجموعة الملكية تعود لماري بولين، وهي عشيقة الملك هنري الثامن قبل أن تصبح أختها آن زوجته الثانية ويتم قطع رأسها.

واستخدم الباحثون اختبارات "dendrochronology"، التي تحدد تاريخ اللوحات الخشبية وتحدد مصدرها، لتعريفها كواحدة من 14 امرأة جميلة زينت غرفة استحمام الملكة آن في قلعة وندسور قبل 300 عام.

تم فصل الصورة في القرن التاسع عشر لأنها بدت مختلفة تماما عن غيرها، ولكن تم الآن إعادة توحيدها مع المجموعة الأصلية.

ويُعتقد أن اللوحة رسمت من قبل الفنان ريميجيوس فان ليمبوت، وهو الرسام المفضل لدى الملك تشارلز الأول.