دراسة: مصابوا "كورونا" للمرة الثانية غير معديين

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

زعمت دراسة جديدة أن مرضى فيروس كورونا الذين تعافوا وأصيبوا مرة أخرى بالفيروس ليسوا معديين في المرة الثانية.

وقام باحثون من المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بفحص 285 شخصا ثبتت إصابتهم بـ "كوفيد-19" مرتين.

وتبين أن هؤلاء الأشخاص تواصلوا مع 790 شخصا، من بينهم 351 فردا من أفراد العائلة و 439 فردا من الجمهور.

وعلى الرغم من هذه الأعداد الكبيرة، تم تأكيد ثلاث حالات جديدة فقط للفيروس من بين 790 شخصا.

وأشار الباحثون في تقريرهم إلى أن نتائج الدراسة يمكن أن تساعد في تفعيل "جوازات سفر المناعة" للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفعل بالفيروس سابقاً.