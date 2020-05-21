إصدار كتاب طهي لأشهر أطباق مسلسل "friends" قريباً

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

من المقرر أن يتمكن معجبو المسلسل الفكاهي الأصدقاء "friends"، من شراء كتاب لطهي بعض الأطباق الشهيرة التي ظهرت في المسلسل، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وسيتاح كتاب الطهي في 22 سبتمبر وسيتضمن أكثر من 70 وصفة من الأطباق من جميع المستويات.

وسيتمكن عشاق المسلسل طلب نسختهم مسبقا مقابل 20.84 جنيها إسترلينيا من "أمازون".

وكان من المقرر أن يجتمع فريق عمل المسلسل في حلقة ختامية أخيرة في مارس لتكون بمثابة إعادة لم شمل لتعرض على شبكة "HBO MAX"، إلا أن جائحة كوفيد-19 اضطرت فريق العمل لتأجيل التصوير.