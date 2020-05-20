مطعم في سيدني يشغل طاولاته الفارغة بمجسمات من الورق المقوى

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

لجأمطاعم في مدينة سيدني الاسترالية إلى ملئ طاولاته الفارغة بمجسمات، مصنوعة من الورق المقوى، عليها صور أشخاص.

ونشر موقع "أي بي سي نيوز" الأميركي مقطع فيديو من داخل المطعم، الذي استعان بهذه الطريقة ليقلل من وحدة زبائنه في ظروف التباعد الاجتماعي التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب التعليمات التي أصدرتها السلطات الأسترالية، بعد إعادة فتح المطاعم والمقاهي، لن يستطيع المطعم استقبال أكثر من 10 زبائن في الفترة نفسها، ما دفع صاحب المطعم إلى بملئ الطاولات الفارغة بهذه المجسمات الورقية، كي لا يشعر الزبائن، بعددهم القليل، بالملل والقلق والشعور بالوحدة من تناول الطعام لوحدهم على امتداد مساحة كبيرة.