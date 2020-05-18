بالصور: لايزال قيد الاستخدام.. السجن الأصغر في العالم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تعد جزيرة سارك، التي تعد جزءا من أرخبيل جزر القنال الإنجليزي في أوروبا، موطنا لأصغر سجن في العالم لايزال قيد الاستخدام.

ويبلغ عدد سكان الجزيرة التي تبلغ مساحتها 2.1 ميلا مربعا فقط، 500 نسمة.

ويتكون مبنى السجن من خليتين فقط تتسع لسجينين في نفس الوقت، وهو بلا نوافذ، بالإضافة إلى ممر عرضه ثلاثة أقدام ويمتد على طول المبنى أمام الزنزانتين؛ وتشمل وسائل الراحة هناك أسرة ذات ألواح خشبية وبني عام 1856، حيث احتجز فيه السجناء لمدة يومين فقط كحد أقصى بموجب سلة قضائىة منحت للجزيرة في القرن السادس عشر.

وإذا تطلبت الجريمة عقوبة أكبر، يتم نقل الجاني إلى سجن آخر بجزيرة مجاورة.