تعلم بإصابتها بـ«كورونا» بعد استضافتها حفل شواء بمنزلها في بريطانيا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشرت سيدة بريطانية اعتذاراً لأقاربها وأصدقائها عبر مجموعة في «فيس بوك»، لثبوت إصابتها بفيروس كورونا، بعد حضورهم حفل شواء في منزلها، ،دعتهم لفحص أنفسهم، وفقاً لما جاء في موقع «ميرور» البريطاني.

وعلق عشرات الأشخاص على منشور المرأة، منتقدين خرقها لقواعد الإغلاق.

وتعد زيارة أشخاص آخرين في منازلهم أمراً مخالفاً لقواعد الإغلاق في بريطانيا، على الرغم من أن المرحلة الأولى من تخفيف الإغلاق بدأت في 13 مايو، حيث يُسمح للأشخاص بالاجتماع بشخص آخر لا يعيش معهم، في مكان عام، مع المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي.

كما يمكن الجلوس في الأماكن العامة، مثل الحدائق، بشرط الحفاظ على مسافة من الآخرين.

