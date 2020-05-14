لماذا نجد صعوبة بالاستيقاظ صباحاً في ظل الحجر الصحي؟

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يعاني البعض من الشعور بالتعب صباحاً وصعوبة في النهوض والاستمرار في يومهم، في ظل الحجر الصحي واضطرار الملايين حول العالم إلى البقاء في المنازل.

وهناك تفسير لسبب شعورنا بالخمول طوال الوقت، حيث قال خبير النوم، جيمس ويلسون، إن السبب في الشعور بالخمول صباحاً قد يكون بسبب الضغط والقلق الناشئين عن أزمة فيروس "كورونا"، وكثرة الأخبار التي نتلقاها، الأمر الذي يصعب عملية الاستغراق في النوم، وبالتالي يـوثر ذلك في جودة النوم.

وأضاف أن من بين العوامل الأخرى التي تجعلنا نشعر بالخمول، أننا لا نستطيع ممارسة الرياضة كالمعتاد، وفقاً لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.