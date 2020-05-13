بالصور.. هكذا تبدو رئة الأطفال المصابين بـ"كوفيد-19"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر أطباء صورا بالأشعة المقطعية لرئات أطفال بعد إصابتهم بالفيروس التاجي،وأظهرت الصور تلفا في الرئة لدى المصابين، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقام فريق مستشفى بوسطن للأطفال بتقييم التصوير المقطعي لحالات الأطفال المصابين بـ"كوفيد -19" لمعرفة العلامات الأكثر شيوعا.

وفي إحدى الدراسات التي أجريت على 20 طفلاً، كان ما يقرب من ثلثيهم يعانون من عتامة الجدار الأرضي للرئة، وهو مؤشر على انتشار الالتهاب.

وعانىنصف المرضى لديهم ما يعرف بـ "علامة الهالة" ، وهو عندما يحيط الالتهاب بكتلة بالرئة، وهو ما يجعل من الصعب التنفس لأن الأكياس الهوائية في الرئتين تمتلئ بمواد مثل السوائل أو العدوى.

ويبدو أن الأطفال بشكل عام أقل تأثراً بـ "كوفيد-19" من البالغين، إلا أنهم أكثر عرضة للإصابة إذا كانت لديهم حالة كامنة.