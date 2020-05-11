5 ميزات جديدة على "واتس اب"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تستعد منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتس اب"، لطرح 5 ميزات استثنائية جديدة خلال الفترة المقبلة.

ورصد تقرير نشره موقع تكنولوجي، تفاصيل تلك الميزات الاستثنائية الجديدة، التي سيكون من أبرزها تقنية "الإغلاق المباح" وفقا لما ذكره الموقع.

كما تتضمن تلك الميزات تقنيات جديدة تسهّل إجراء مكالمات الفيديو وأدوات أخرى تقدم حلًّا شاملًا لاحتياجات الاتصال عبر "واتس اب".

ومن المقرر أن تصبح تلك التقنيات مفعلة بصورة رسمية عن طريق طرح "واتس اب" تحديثات رسمية لتطبيقيها عبر نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وجاءت الميزات الخمس على النحو التالي:

1- زيادة الحد:

قررت "واتس اب" زيادة الحد المسموح به لإجراء المكالمات الجماعية؛ حيث يمكن حاليًا إضافة 8 مشاركين في مكالمة جماعية أو فيديو بدلًا من 4 فقط.

2- تعطيل الانتشار:

ستطرح "واتس اب" تقنية جديدة لتعطيل انتشار بعض الأخبار، عن طريق الحد من إعادة توجيه بعض الروابط، التي يظهر أنها تروّج لأخبار مزيفة أو مضللة؛ خاصة تلك المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

3- الإغلاق المباح:

طرحت "واتس اب" تقنية تُمَكّن المستخدم من إغلاق حسابه؛ بحيث لا يمكن فتحه إلا من خلاله، سواء عن طريق كلمة سر أو بصمة إصبع أو تقنية التعرف على الوجه، لحماية دردشاتهم من عيون الغرباء والمتطفلين.

4- الانتظار:

في حال تلقيك أكثر من مكالمة في وقت واحد، طرحت "واتس اب" تقنية جديدة لانتظار المكالمات، وسيظهر لك خلال إجرائك المكالمة وتلقيك أخرى، خيار قبول المكالمة الجديدة أو تركها على الانتظار لحين إنهاء المكالمة الأخرى.

5- خصوصية جديدة:

طرحت "واتس اب" إعدادات خصوصية جديدة للمجموعات؛ بحيث يمكنك الآن التحكم فيمن يمكنه إضافتك إلى مجموعة "واتس اب"، ويمكنك منع أعضاء المجموعة من إرسال رسائل خاصة لك أيضا.