«أميركان إكسبريس» تسرح 5% من موظفيها عالمياً للتوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي

صرح ستيفن سكيري، الرئيس التنفيذي لشركة «أميركان إكسبريس»، إحدى أقدم وأكبر المؤسسات المالية متعددة الجنسيات في العالم، اليوم الجمعة، بأن شركة بطاقات الائتمان ستستغني عن 5% من قوتها العاملة حول العالم، وذلك خلال مكالمة مع المستثمرين لمناقشة نتائج أرباح الربع الثالث.

وأوضح سكيري أن الشركة ستتحمل تكاليف إعادة هيكلة قدرها 336 مليون دولار، ويُرجح أن تشمل جزئياً تعويضات نهاية الخدمة والمكافآت المخصصة للموظفين المُسرحين، موضحاً أن إعادة الهيكلة ستُهيئ الشركة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» اليوم الجمعة، أفاد المدير المالي كريستوف لو كايليك بأن رسوم إعادة الهيكلة هذه ستُهيئ الشركة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وطوال مكالمة مناقشة الأرباح، تحدث المسؤولون التنفيذيون باستفاضة حول كيفية استفادة عملاق الخدمات المالية من الذكاء الاصطناعي؛ وأشار سكيري إلى أن ذلك يشمل جهوداً لنشر وكلاء خدمة عملاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي يتميزون بأصوات قادرة على إجراء محادثات تفاعلية طبيعية.