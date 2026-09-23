«التوطين» تحذّر: «التزييف العميق» وسيلة لخداع المتعاملين.. و4 إرشادات للحماية

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من استخدام المحتالين تقنيات "التزييف العميق"، لإنشاء مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية أو صور تبدو حقيقية، وكأنها صادرة عن الوزارة أو مسؤولين وموظفين لديها، بينما تكون مُصممة للخداع، ودفع المتعاملين إلى مشاركة بيانتاهم، أو تحويل أموال.

وأوضحت الوزارة أن هناك 4 إرشادات لحماية المتعاملين، هي: عدم الثقة بأي فيديو أو رسالة صوتية لمجرد أنها تبدو حقيقية، واستخدام القنوات الرسمية للوزارة للتحقق من أي طلب أو إعلان، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية استجابةً لرسائل أو مكالمات غير مؤكدة، والتحقق من صحة الروابط قبل الضغط عليها.

ودعت الوزارة المتعاملين، في حال وجود أي شك، إلى عدم الاستجابة للطلب، والتواصل مع مركز اتصال الوزارة للتأكد من صحة الرسالة، أو الجهة التي تواصلت معهم، لافتةً إلى أن التقنيات الحديثة والناشئة تستطيع تقليد الأصوات والوجوه، لكن التحقق عبر القنوات الرسمية هو أفضل وسيلة لحماية البيانات والأموال من الاحتيال.