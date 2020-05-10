دراسة تحذر من ارتداء الحذاء أثناء العمل من المنزل

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذرت أخصائية العظام والعمود الفقري إليانور بيرت من ارتداء الحذاء خلال العمل من المنزل لأنه قد يترك آلاماً وآثاراً سلبية على الصحة.

وقالت بيرت في حديث لصحيفة "مترو" البريطانية إن دراسة حديثة أظهرت أن ارتداء حذاء داخل المنزل قد يصيب عضلات القدم بأعطاب دائمة ما يؤدي أيضا الى كسل في عملها، الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء الجسم كله وإلحاق أضرار بالعضلات بشكل عام.

وأكدت بيرت أن هذه المعلومات تناقض تماما ما هو شائع بأن ارتداء الحذاء في المنزل صحي للقدمين، خصوصا لكبار السن، ونصحت بعدم تصديق هذه الشائعات وترك القدمين حافيتين خصوصا عند المكوث في المنزل وقتا طويلا.