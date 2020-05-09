طائرة ركاب تدهس عاملا أثناء هبوطها على مدرج مطار هوستن الأميركي وتسحقه

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تسببت طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة "ساوثويست إيرلاينز" أثناء هبوطها في مطار أوستن بيرجستروم الدولي بولاية تكساس بمقتل عامل تواجد في وقت خاطىء على المدرج.

وأكدت إدارة المطار حالة الوفاة مشيرة إلى أن الضحية يعمل سائق عربة عمليات وأن تواجده على المدرج كان خطأ وأنه لم يكن من المفترض أن يتواجد في تلك النقطة في تلك الأثناء.

وأكد موقع "ديلي ميل" البريطاني أن إدارة المطار لم تعرف حتى الآن كيف تجاوز هذا الشخص الإجراءات الأمنية الفاصلة مؤكدة أن الطيار بذل جهده لتفادي دهس العامل دون جدوى خصوصا وأن الطائرة كانت في أولى لحظات ملامسة الطائرة لمدرج المطار وأن تفادي حادث الدهس كان مهمة مستحيلة.