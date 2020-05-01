بالصور.. نهاية مأساوية لفتاة كازاخية في تركيا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

لقيت فتاة كازاخية مصرعها بعد سقوطها من أحد المرتفعات في انطاليا بينما كانت تلتقط مع صديقها صورا توثق فيها لحظات التحرر من الحظر الذي كان مفروضا لمكافحة كورونا، لتتحول تلك اللحظات الجميلة إلى نهاية مأساوية بعد أسابيع من الحجر في المنزل.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية التي نقلت الخبر أن الفتاة وتدعى أوليسيا سييتسينا البالغة من العمر واحدا وثلاثين عاما، سقطت من ارتفاع نحو خمسة وثلاثين مترا بعد أن انزلقت قدمها بالعشب المحيط بسياج للشلالات الموجودة في المكان، ليصبح المشهد الخلاب الذي اختارته مشهدا سوداويا وثق آخر لحظة لها في هذه الحياة.

وأكد رجال الطوارىء أنهم نقلوا جثة الفتاة الى المستشفى لإجراءات التشريح كما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.