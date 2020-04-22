طائرة بدون طيار تقيس درجات الحرارة وتكشف الأمراض التنفسية في أميركا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تختبر الشرطة في ويستبورت، كونيتيكت الأميركية، "طائرة بدون طيار وبائية" يمكنها مراقبة وكشف الأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية معدية في المناطق العامة وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتراقب الطائرة بدون طيار درجات الحرارة من 190 قدما ولديها القدرة على اكتشاف العطس والسعال ومعدلات التنفس باستخدام أجهزة الاستشعار.

وتقدم الشركة المطورة ضمانات تحافظ على خصوصية الأفراد ولن تستخدم الطائرة للتعرف على الوجه أو البيانات الفردية أو تحديد الأشخاص.

ويأمل القائمون على المشروع في تقديم دعم أفضل للرصد الصحي للمجموعات المعرضة للخطر من فيروس كورونا المستجد.