زوجان هنديان يطلقان اسماً غريباً على مولودهما لتذكيرهما بأزمة "كورونا" مدى الحياة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اختار والدين اسما جديدا لطفلهما المولود حديثا ليكون بمثابة تذكير دائم للوقت الذي نعيشه في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وتدابير السلامة التي نتخذها للبقاء في أمان، حيث قررا تسمية طفلهما "Sanitiser" والتي تعني معقم، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وقال الأبوين الذين يعيشان في الهند إنهما اختارا الاسم لأن المطهر أو المعقم لديه القدرة على مكافحة الفيروس، وأضافا أن الطاقم الطبي كان سعيدا جدا باختيارهما.

واعتبرا أن الاسم بمثابة مساهمة منهما إلى جانب كل مايقوم به الكادر الطبي والحكومة من جهود في مكافحة الفيروس والحد من انتشاره.