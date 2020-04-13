فيديو صادم يوضح كيف ينتشر السعال داخل السوبرماركت

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشف باحثون من جامعة آلتو أن سعال شخص واحد مصاب بفيروس كورونا يمكن أن ينشر الفيروس داخل السوبرماركت بالكامل، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ودرس الباحثون كيف يتم نشر الجزيئات التي تنبثق من الجهاز التنفسي في الهواء بعد السعال والعطس وحتى التحدث.

وقام الفريق بوضع نموذج لسعال شخص في ممر سوبر ماركت، وبشكل مثير للدهشة، وجدوا أن الجسيمات تنتشر حول السوبر ماركت بسرعة كبيرة.

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور فيل فورينين: "يمكن لشخص مصاب بفيروس كورونا أن يسعل ويبتعد، ولكن بعد ذلك يترك جزيئات صغيرة للغاية تحمل الفيروس في الجو ويمكن أن تنتهي هذه الجسيمات بعد ذلك في الجهاز التنفسي للآخرين".

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