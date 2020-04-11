يقيم زفافاً من ورق رغم أنف "كورونا"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

على الرغم من إصابته بفيروس كورونا وشفائه منه، أصر شاب في جنوب إفريقيا على إقامة زفافه، وإتمام زواجه.. لكن في موقف السيارات الواقع بالفناء الخلفي لمنزله.

وبحسب فيديو نشر على "يوتيوب" فقد فاجأ العريس خطيبته بإقامة مراسم كان صنعها بنفسه، وهي عبارة عن مدعوين من ورق يمثلون أصدقاء العروسين، وضعهم على كراسي متفرقة، بالإضافة إلى رجل الكنيسة الذي صنعه أيضاً من ورق، إلا أنه وضع شاشة فوق رأسه للتواصل مع الكنيسة مباشرة، وإتمام الزواج بالطريقة القانونية، حيث بدأ مع عروسه تلاوة المراسم الخاصة في جو أضفى على عروسه البهجة والتعلق به أكثر، لإصراره على الزواج بها، رغم أنف "كورونا".

وكان العروسان أجلا موعد زفافهما بسبب إصابة العريس بالفيروس، وكذلك الحظر المفروض في البلاد، خصوصاً على التجمعات العامة.