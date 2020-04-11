بالصور.. أطفال حديثي الولادة في بانكوك بدروع بلاستيكية للوقاية من "كورونا"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تقوم المستشفيات في تايلاند باتباع كل وسائل الحماية التي تقي الأطفال حديثي الولادة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومن بينها دروع بلاستيكية تم تصميمها خصيصا لهم.



وتم تصميم هذه الدروع البلاستيكية خصيصا للأطفال حديثي الولادة لارتدائها عقب ولادتهم مباشرة لحمايتهم من الإصابة بعدوى الفيرويوس.



وتناقلت وسائل الاعلام العالمية، ومن بينها صحيفة "أندبندنت" البريطانية" صورا لممرضات في مستشفى برارام 9 في بانكوك وهم يحملون الأطفال في جناح الولادة والدروع الواقية على وجوههم.



وكتبت المستشفى في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لدينا تدابير خاصة وإضافية لحماية الصغار، ولا سيما حديثي الولادة منهم."