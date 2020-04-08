"أبل" توقف إنتاج "آيفون" لأمر أكثر أهمية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهدت تغريدة الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" العملاقة في صناعة الهواتف والأجهزة الذكية، بأن شركته ستركز أكثر خلال الفترة القادمة على انتاج الكمامات، ردود أفعال واسعة بين رواد "تويتر".

وتساءل مغردون إن كانت الشركة ستوقف انتاج أجهزة "آيفون" حالياً لتركز في انتاج الكمامات الطبية، وهل لديها القدرات الحقيقية لذلك؟

وقد قررت شركة "أبل" وقف إنتاج وصناعة هواتف "آيفون"، بالفعل، وإنتاج مليون كمامة أسبوعياً للطواقم الطبية التي تعمل في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فإن الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" أعلن، في مقطع فيديو نشر على "تويتر"، أن شركته قامت بتوفير 20 مليون قناع جراحي للمساعدة في معالجة مشكلة النقص العالمي.

وأضاف أن الشركة صممت أيضا قناع حماية "كمامة" وبدأت إنتاجا ضخما في مصانعها في الولايات المتحدة الأميركية والصين.