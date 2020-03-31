تنديد واستياء من شركة "أديداس"و "إتش أند أم" في ألمانيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



أثارت مجموعتا "أديداس" و"إتش أند أم" موجة استنكار في ألمانيا بإعلان نيتهما التوقف عن دفع إيجارات متاجرهما التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

ودعا وزير المالية الألماني أولاف شولتس الشركتين الكبيرتين إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات غير مدروسة.

وقال شولتس لصحيفة "بيلد" الألمانية "من المزعج جدا رؤية شركات كبيرة تكتفي بإعلان وقف دفع الإيجارات"، داعيا الشركتين إلى التواصل مع المالكين لإيجاد حلول.

وتأثرت شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية التي حققت أرباحا صافية قدرها 2,2 مليار دولار عام 2019، بشكل كبير بانهيار مبيعاتها في الصين وإغلاق متاجرها على نطاق واسع.

وقالت الشركة إنها "تعلق مؤقتا دفع الإيجارات على غرار الكثير من الشركات الأخرى".

أما مجموعة الملابس السويدية العملاقة "إتش أند أم"، فأعلنت أنها لن تدفع إيجارات حوالي 460 متجرا بعدما اضطرت إلى إغلاقها في ألمانيا، موضحة للوكالة نفسها أنها أبلغت أصحاب المتاجر وتأمل بالتوصل إلى "حل مقبول من الطرفين قريبا".

وجاء الإعلانان في وقت كشفت فيه الحكومة الألمانية عن خطة إنقاذ واسعة تهدف إلى حماية الشركات والوظائف من عواقب الوباء الاقتصادية.