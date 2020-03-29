وفاة الأميرة الأسبانية ماريا تيريزا بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفيت الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا الجمعة بفيروس كورونا المستجد حيث أنها أول عضو في عائلة ملكية في العالم يموت بالفيروس الجديد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ماريا 86 عاما من عائلة بوربون-بارما الملكية توفيت جراء مضاعفات الفيروس المستجد.

وأعلن شقيقها الأصغر، الأمير سيكستوس هنري ، عن الخبر المأساوي في الوقت الذي يصارع فيه العالم الوباء.

وولدت الأميرة ماريا تيريزا في باريس عام 1933، وهي من عائلة بوربون وهو فرع ثاني عن العائلة الملكية الإسبانية، وتنحدر من سلالة كيبتيان الفرنسية.

وتنشأ فروع ثانوية عن العائلات الملكية عندما يتم منح عضو شاب من العائلة، وهو ليس الوريث للعرش، أراض وألقاب خاصة به.

وتأتي وفاة الأميرة ماريا تيريزا بعد أن أعلن الأمير تشارلز من العائلة المالكة البريطانية هذا الأسبوع عن إصابته بالفيروس.