"ماكدونالدز" تغلق جميع فروعها في المملكة المتحدة وأيرلندا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أعلنت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة، أمس، عن إغلاق جميع فروعها في المملكة المتحدة وايرلندا، وذلك في الساعة 19:00، بتوقيت غرينتش، من اليوم، الاثنين، 23 مارس. وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السلسلة بتغريدة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم اتخاذ هذا القرار مراعاة لسلامة موظفيها وعملائها.

كما شكرت جميع موظفيها على عملهم الشاق الذي يقومون به، مشيرة إلى أنها ستعيد افتتاح فروعها تلك في الوقت المناسب وبمجرد أن تكون آمنة.

وبحسب موقع "ذا سن" البريطاني، فإن عدد فروع "ماكدونالدز"، في المملكة المتحدة وايرلندا يبلغ 1350 فرع، وبهذا فإن 135000 موظف فيها سيتوقفون عن العمل إلى اجل غير مسمى.