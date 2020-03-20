السعودية: تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءاً من الجمعة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين، بدءاً من اليوم الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، هاني بن حسني حيدر، بأن الرئاسة والجهات الأمنية والصحية قررت تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بدءً من اليوم الجمعة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث الرسمي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيب بالجميع التعاون مع كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا بين المصلين.

وأضاف بأن الرئاسة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية تقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية وفق أرقى المعايير لتحقيق التطلعات الكريمة بمنع انتشار العدوى.