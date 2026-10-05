منصور بن زايد: كل مستقبل عظيم يبدأ من معلم

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن التعليم شكّل منذ تأسيس دولة الإمارات ركيزة أساسية في مسيرة بناء الإنسان ونهضة الوطن، مستحضراً إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإيمانه بأن الإنسان هو أساس التنمية والنهضة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بدأت قصة التعليم في الإمارات بإيمان راسخ لدى والدي ومُعلمي الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، بأن الإنسان هو أساس النهضة، وأن التعليم هو النور الذي يضيء للإنسان الطريق الصحيح في الحياة".

وتابع سموه قائلا: "واليوم يحمل معلمونا هذه الرسالة، ويزرعون في أبنائنا علماً وطموحاً وثقة.. فكل مستقبل عظيم، يبدأ من معلم".