تحذيرات فرنسية من أودية تفاقم عدوى كورونا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذرت السلطات الفرنسية من أن الأدوية المضادة للالتهابات التي تستخدم دون وصفة طبية على نطاق واسع قد تؤدي إلى تفاقم فيروس كورونا المستجد، بحسب ما جاء في صحيفة "الغارديان".

وقال وزير الصحة في البلاد، أوليفييه فيران، وهو طبيب مؤهل وطبيب أعصاب: "إن تناول مضادات الالتهابات مثل إيبوبروفين وكورتيزون يمكن أن يكون عاملاً في تفاقم العدوى، وينصح في حالة ارتفاع الحرارة، بتناول الباراسيتامول.

ويشير مسؤولو الصحة إلى أن الأدوية المضادة للالتهابات تشكل خطرا بوجود الفيروسات المعدية لأنها تميل إلى تقليل استجابة الجهاز المناعي للجسم.

وأضافت وزارة الصحة أنه يجب على المرضى اختيار الباراسيتامول - المعروف في الولايات المتحدة بالاسم العام أسيتامينوفين وعادة باسم العلامة التجارية تايلينول - لأنه "سيقلل من الحمى دون التعرض لمضادات الالتهاب.